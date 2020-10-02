Опрос показал, сколько россиян хотели бы сменить профессию
Свыше 40 процентов россиян, принявших участие в исследовании Райффайзенбанка, выразили готовность сменить род занятий.
Около трети респондентов рассказали, что сейчас работают в торговле, строительстве, производстве товаров или образовании. При этом большинство хотели бы заниматься редактурой или написанием текстов, предпринимательством и обработкой данных.
Десять процентов участников опроса утверждают, что уже начали предпринимать какие-либо действия, чтобы сменить профессию.
Каждый пятый опрошенный с этой целью хотел бы получить дополнительное образование, причем большинство оплачивают его из текущих доходов и накоплений, а к заемным средствам обращаются довольно редко.
Определяющими факторами при выборе профессии для опрошенных россиян оказались высокая заработная плата и возможность работать удаленно, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования.
Ранее были названы самые востребованные профессии в столице.
Читайте также: Не зарывай талант. У каждого человека есть свой дар, считают эксперты