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Опрос показал, сколько россиян хотели бы сменить профессию
Фото: «Вечерняя Москва»

Опрос показал, сколько россиян хотели бы сменить профессию

Татьяна Плотникова

Общество

Свыше 40 процентов россиян, принявших участие в исследовании Райффайзенбанка, выразили готовность сменить род занятий.

Около трети респондентов рассказали, что сейчас работают в торговле, строительстве, производстве товаров или образовании. При этом большинство хотели бы заниматься редактурой или написанием текстов, предпринимательством и обработкой данных.

Десять процентов участников опроса утверждают, что уже начали предпринимать какие-либо действия, чтобы сменить профессию.

Каждый пятый опрошенный с этой целью хотел бы получить дополнительное образование, причем большинство оплачивают его из текущих доходов и накоплений, а к заемным средствам обращаются довольно редко.

Определяющими факторами при выборе профессии для опрошенных россиян оказались высокая заработная плата и возможность работать удаленно, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования.

Ранее были названы самые востребованные профессии в столице.

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