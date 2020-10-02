Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Стал известен размер заработка киберспортсмена
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Стал известен размер заработка киберспортсмена

Татьяна Плотникова

Общество

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит рассказал, что средний ежемесячный уровень дохода киберспортсмена международного уровня может составлять от 10 до 20 тысяч долларов.

Как уточнил Смит, данные цифры — верхний уровень зарплатных оценок. Вместе с тем доход может быть еще выше, если киберспортсмен получает еще и дополнительные средства со спонсорских интеграций и из призовых фондов.

В последнее время наблюдается изменение тенденции: если прежде после выигрыша какой-либо команды львиную долю дохода забирала себе компания, сейчас это делают спортсмены.

— До футбола мы, конечно, еще не доросли, но в киберспорте уже есть долларовые миллионеры, — рассказал Смит РИА Новости.

Ранее стало известно, что более 20 тысяч столичных школьников поучаствовали в турнирах по киберспорту за год.

Читайте также: Компьютерные игры помогают найти друзей

заработоксоревнованиякиберспорт
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Беременная или просто толстая

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Своей машиной можно поделиться

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Вашингтонские старцы. Послевкусие

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Человек одинок, музыка вечна

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Интернет помог развить торговлю

Кирилл Разлогов
Кирилл Разлогов

Дожили: некому конфликтовать

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Так ли страшен воспитатель, как его малюют

Все мнения
О проекте