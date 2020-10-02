Стал известен размер заработка киберспортсмена

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит рассказал, что средний ежемесячный уровень дохода киберспортсмена международного уровня может составлять от 10 до 20 тысяч долларов.

Как уточнил Смит, данные цифры — верхний уровень зарплатных оценок. Вместе с тем доход может быть еще выше, если киберспортсмен получает еще и дополнительные средства со спонсорских интеграций и из призовых фондов.

В последнее время наблюдается изменение тенденции: если прежде после выигрыша какой-либо команды львиную долю дохода забирала себе компания, сейчас это делают спортсмены.

— До футбола мы, конечно, еще не доросли, но в киберспорте уже есть долларовые миллионеры, — рассказал Смит РИА Новости.

Ранее стало известно, что более 20 тысяч столичных школьников поучаствовали в турнирах по киберспорту за год.

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