Специалист рассказал, как правильно хранить кофе

Фото: pixabay.com

Не каждый любитель кофе знает, как его правильно хранить. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщила специалист по кофе Юлия Зайцева.

Женщина раскрыла секрет правильного хранения зерен. По ее словам, кофе в зеленом зерне без потери качества хранится десять лет, обжаренный — десять месяцев, а перемолотый — десять дней.

— Чтобы максимально сохранить вкус и аромат, лучше использовать жестяные банки с плотным клапаном сверху, куда не попадают свет и воздух, — цитирует специалиста радио Sputnik.

Зайцева отметила, что в повседневной жизни можно не придерживаться жестких сроков хранения кофе. Они важны для специалистов и кофеманов.

Женщина добавила, что среднестатистический человек выпивает одну–две чашки кофе в день. Если у него зерна пролежат 20 дней, то он не почувствует большой разницы. За этот срок качество кофе не ухудшится.

Читайте также: Ученые выяснили, какой напиток может снизить риск развития Паркинсона