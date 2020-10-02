Актер Ульянов объяснил, что спасает мужчин, на которых перестают засматриваться девушки

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Актер театра и кино Дмитрий Ульянов объяснил, что спасает мужчин, на которых со временем женщины перестают активно обращать внимание.

— Если бы у меня в личной жизни были глобальные проблемы, снижение внимания, наверное, ранило и добивало. Но когда ты женился, создал семью, то живешь уже по каким-то другим внутренним законам, — отметил актер.

Об этом он заявил в авторской программе Аллы Занимонец «Почти серьезно». По его словам, семья и близкие помогают пережить человеку кризис среднего возраста.

— Это не органично в 40 лет ходить и знакомиться с девушками. Я так понимаю, это делается для создания семьи и рождения детей. Если у него семья и в семье все нормально, то не посмотрела на него девушка, ну и бог с ней. А если у него нет ничего и ограничено количество лет, когда он реально может кого-то искать, начинается внутренняя истерика, — считает Ульянов.

Актер отметил, что ему нужно было привыкнуть к тому, что он повзрослел.

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