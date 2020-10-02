«Когда пропустил пробежку»: Муцениеце показала свою «располневшую» фигуру

Фото: youtube.com / Agata Muceniece

Актриса Агата Муцениеце в Instagram-stories показала свою «располневшую» фигуру. Для фотографии она использовала популярное мобильное приложение, которое «полнит» человека.

На кадре видно, как актриса находится в парке и совершает пробежку. При этом ее фигура выглядит слегка «располневшей».

Фото: instagram.com/agataagata

— Когда пропустил пробежку, — подписала в шутку Муцениеце.

Ранее актер Павел Прилучный и Муцениеце сообщили о решении развестись после восьми лет брака. Официально пара развелась 15 июня 2020 года. Суд вынес решение о расторжении брака без участия актеров — на заседание они не пришли.

После этого Прилучному начали приписывать роман с Мирославой Карпович. Сама звезда «Папиных дочек» не комментирует личную жизнь. В первый раз ее заметили вместе с актером, когда они выходили из торгового центра с покупками. После этого ей стали писать хейтеры, призывая прекратить отношения с отцом двоих детей. Прилучный также призвал людей не распространять слухи о его личной жизни, отметив, что ему неприятны различные сплетни, оскорбления в адрес его близких и угрозы.

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