Около 8000 семей переехали в квартиры по реновации с момента старта программы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Около восьми тысяч семей в столице получили новое жилье по реновации с момента старта программы. Об этом в пятницу, 2 октября, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— С начала 2020 года благодаря программе реновации новое жилье получила 2581 семья. Они заключили с департаментом городского имущества договоры на равнозначные квартиры в новостройках, которые расположены в девяти административных округах Москвы, — отметил он.

Как добавил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, временные ограничения на фоне коронавирусной инфекции не повлияли на темп реализации программы реновации. Переселение граждан велось с учетом эпидемиологической ситуации.

Уточняется, что в 2020 году начали расселять 55 домов. Также за текущий год были введены в эксплуатацию 14 новостроек, говорится на официальном портале мэра Москвы.

Программа реновации жилья была утверждена летом 2017 года. Она предусматривает переселение свыше миллиона москвичей из старых домов в новое жилье, которое будет построено за счет городского бюджета.

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