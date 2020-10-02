Путин обсудил с премьером Армении ситуацию в Нагорном Карабахе

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в пятницу, 2 октября.

Отмечается, что беседа состоялась по инициативе армянской стороны. Лидеры обсудили текущую ситуацию в зоне карабахского конфликта. Кроме того, они оба выразили серьезную озабоченность в связи с появившейся информацией о том, что в военные действия вовлечены боевики незаконных вооруженных формирований с Ближнего Востока.

Также Путин снова акцентировал необходимость немедленного прекращения боестолкновений и возобновления политико-дипломатических усилий по урегулированию конфликта, сообщается на сайте Кремля.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. Сообщается о жертвах среди мирного населения, их число уточняется. В Армении также заявили о гибели 16 военных. В Нагорном Карабахе объявили о десятках погибших военных.

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