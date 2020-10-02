Астролог объяснила, почему Шепелев скрывает от публики свою возлюбленную

Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Астролог Ольга Аристова объяснила, почему телеведущий Дмитрий Шепелев скрывает от общественности свою возлюбленную.

— Он не хочет настолько близко после такой большой травмы — потери любимой женщины — пускать прессу в свою личную жизнь, — заявила астролог в программе «Тайные половины звезд. 10 самых...»

Сообщается, что гражданская жена Шепелева, певица Жанна Фриске, скончалась в 2015 году. Два года она лечилась от рака мозга в лучших клиниках. У пары остался сын Платон. Шепелев не дает видеться с ребенком близким со стороны Фриске.

С 2017 года Шепелев встречается с дизайнером Екатериной Тулуповой, но, кроме редких фотографий с ней, Шепелев ничего не публикует.

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