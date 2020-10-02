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Схему движения четырех маршрутов Мострансавто восстановят с 3 октября
Фото: mostransavto.ru / Официальный сайт Мострансавто

Схему движения четырех маршрутов Мострансавто восстановят с 3 октября

Юлия Захарова

Город

Схему движения четырех маршрутов Мострансавто возле станции метро «Парк Победы» восстановят с 3 октября. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Отмечается, что данная мера связана с досрочным открытием участка Арбатско-Покровской линии метрополитена.

— С субботы, 3 октября, остановочный пункт «Метро «Парк Победы» четырех маршрутов Мострансавто будет возвращен к выходу № 2 из метро «Парк Победы», — подчеркнули в Мострансавто.

В частности, схема движения будет прежней для автобусов № 339, 442, 457к и 301к. Пассажиров призвали быть внимательными и помнить об изменениях при планировании маршрута, передает агентство городских новостей «Москва».

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Арбатско-Покровская линия метроМострансавтоавтобус
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