Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Юрист рассказал, кому нельзя давать согласие на обработку личных данных
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Юрист рассказал, кому нельзя давать согласие на обработку личных данных

Юлия Курганова

Закон

Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов рассказал, что предоставление согласия на обработку личных данных на различных интернет-сайтах может обернуться для пользователя шквалом нежелательных звонков с сомнительными предложениями и даже попытками мошенничества. Чтобы прекратить подобные нарушения, следует обратиться в Роскомнадзор, прокуратуру, правоохранительные органы и суд.

— В современном российском законодательстве персональные данные определены как любая информация, прямо или косвенно относящаяся к физическому лицу. Это очень широкий спектр, включающий в себя и паспортные данные, и религиозные убеждения, и состояние здоровья, а в некоторых случаях и изображение, — пояснил юрист.

Он отметил, что закон требует особой осторожности при работе с этими данными, поэтому россияне часто сталкиваются с требованием разрешения на их обработку. Многие, привыкнув к таким запросам, не придают им значения. Однако, по словам эксперта, человеку стоит задумываться об осторожности в этом вопросе.

Так, при приеме на работу, обращении за государственной услугой или совершении сделок купли-продажи недвижимости невозможно обойтись без предоставления своих персональных данных. Опасаться этого не стоит — в этих случаях закон защищает данные гражданина. Но, заполняя анкету на стороннем сайте в Сети и указывая в ней свои персональные данные, пользователь фактически дает согласие на их обработку, а это может привести к нежелательным звонкам с предложениями поправить здоровье, получить кредит, посетить концерт и прочее.

Кроме того, Миронов предупредил, что выуживание персональных данных может быть частью мошеннических преступных действий. Он добавил, что нужно помнить и об ответственности не только за свои персональные данные, но и за данные детей, так как согласие на их обработку дают родители.

— Если все же опасаетесь, что тот или иной человек или какая-то организация допустили нарушения в работе с персональными данными, вы вправе обратиться за защитой в Роскомнадзор, в прокуратуру, в правоохранительные органы, а также в суд, — сказал юрист.

Также он отметил, что можно проконсультироваться с адвокатом, так как сфера ответственности за нарушения, которые связаны со сбором и обработкой персональных данных, весьма «размыта», и для восстановления прав гражданину потребуются специальные познания, сообщает агентство «Прайм».

Читайте также: Эксперт сообщил, как следят за пользователями в соцсети Instagram

сбор персональных данныхсоветыюрист
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто знак: я о тебе помню

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Крым точно наш, приедете — поймете почему

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Большие планы маленькой сети

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Игры в толерантность

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Не бросайте «Взгляд» назад

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Беременная или просто толстая

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Своей машиной можно поделиться

Все мнения
О проекте