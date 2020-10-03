Юрист рассказал, кому нельзя давать согласие на обработку личных данных

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов рассказал, что предоставление согласия на обработку личных данных на различных интернет-сайтах может обернуться для пользователя шквалом нежелательных звонков с сомнительными предложениями и даже попытками мошенничества. Чтобы прекратить подобные нарушения, следует обратиться в Роскомнадзор, прокуратуру, правоохранительные органы и суд.

— В современном российском законодательстве персональные данные определены как любая информация, прямо или косвенно относящаяся к физическому лицу. Это очень широкий спектр, включающий в себя и паспортные данные, и религиозные убеждения, и состояние здоровья, а в некоторых случаях и изображение, — пояснил юрист.

Он отметил, что закон требует особой осторожности при работе с этими данными, поэтому россияне часто сталкиваются с требованием разрешения на их обработку. Многие, привыкнув к таким запросам, не придают им значения. Однако, по словам эксперта, человеку стоит задумываться об осторожности в этом вопросе.

Так, при приеме на работу, обращении за государственной услугой или совершении сделок купли-продажи недвижимости невозможно обойтись без предоставления своих персональных данных. Опасаться этого не стоит — в этих случаях закон защищает данные гражданина. Но, заполняя анкету на стороннем сайте в Сети и указывая в ней свои персональные данные, пользователь фактически дает согласие на их обработку, а это может привести к нежелательным звонкам с предложениями поправить здоровье, получить кредит, посетить концерт и прочее.

Кроме того, Миронов предупредил, что выуживание персональных данных может быть частью мошеннических преступных действий. Он добавил, что нужно помнить и об ответственности не только за свои персональные данные, но и за данные детей, так как согласие на их обработку дают родители.

— Если все же опасаетесь, что тот или иной человек или какая-то организация допустили нарушения в работе с персональными данными, вы вправе обратиться за защитой в Роскомнадзор, в прокуратуру, в правоохранительные органы, а также в суд, — сказал юрист.

Также он отметил, что можно проконсультироваться с адвокатом, так как сфера ответственности за нарушения, которые связаны со сбором и обработкой персональных данных, весьма «размыта», и для восстановления прав гражданину потребуются специальные познания, сообщает агентство «Прайм».

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