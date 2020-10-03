Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Экстрасенс рассказала, как пластическая операция может изменить судьбу
кадр из фильма «Кожа, в которой я живу» (2011)

Экстрасенс рассказала, как пластическая операция может изменить судьбу

Юлия Ямпольская

Общество

Пластическая операция может привести к переменам в жизни и повлиять на судьбу человека. Об этом рассказала экстрасенс и ведический астролог Анна Гехман.

Она отметила, что в случае применения пластики нарушается связь между чертами лица и характером.

— Допустим, у человека оттопырены уши. Такие люди, как правило, смотрят на мир сквозь розовые очки. Им сложно зарабатывать деньги, сложно найти себя. Это люди не от мира сего. И, конечно, изменение формы ушей для такого человека — спасение в жизни, — подчеркнула специалист.

Она также добавила, что длинный нос, например, является признаком импульсивности и творчества. Если изменить его форму, то обладателю будет сложнее проявить себя в профессии.

Эксперт уточнила, что любые перемены во внешности могут привести к изменениям в сознании, а также в судьбе. Перед тем, как решиться на операцию, необходимо обдумать все дважды, передает «Пятый канал».

Ранее астролог рассказала, чтосамыми неблагоприятными для решения важных дел в следующем месяце для россиян окажутся даты с 1 по 8 октября, а также дни с 20-го числа и до конца месяца.

Читайте также: Нумерологи рассказали, как дата рождения влияет на характер ребенка

пластические операциимнение экспертовэкстрасенсы
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кто развяжет карабахский узел

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто знак: я о тебе помню

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Крым точно наш, приедете — поймете почему

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Большие планы маленькой сети

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Игры в толерантность

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Не бросайте «Взгляд» назад

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Беременная или просто толстая

Все мнения
О проекте