Жителям столицы рассказали о занятиях спортом в парке 850-летия Москвы
Обновленный парк 850-летия Москвы стал одной из лучших спортивных локаций в городе. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы в субботу, 3 октября.
В парке появилось 16 спортивных объектов. Например, там проложена профессиональная лыжероллерная трасса. Это замкнутая асфальтированная дорога с контруклонами, на которой можно проводить соревнования по биатлону, лыжным гонкам, гонкам на роликовых коньках и лыжероллерах.
Парк считается одним из центров гребного спорта. Общественное пространство находится на берегу Москвы-реки, поэтому там обустроили павильон для водного вида спорта. Он стал тренировочной базой Федерации гребного спорта.
В парке 850-летия Москвы также работают два футбольных поля и два теннисных корта. Там обустроены зоны для пляжного волейбола, баскетбола и воркаута.
Читайте также: Парк «Зарядье» перешел на зимний режим работы