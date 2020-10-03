Жителям столицы рассказали о занятиях спортом в парке 850-летия Москвы

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Россия, Москва, парк имени 850-летия города Москвы Карта всех событий

Обновленный парк 850-летия Москвы стал одной из лучших спортивных локаций в городе. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы в субботу, 3 октября.

В парке появилось 16 спортивных объектов. Например, там проложена профессиональная лыжероллерная трасса. Это замкнутая асфальтированная дорога с контруклонами, на которой можно проводить соревнования по биатлону, лыжным гонкам, гонкам на роликовых коньках и лыжероллерах.

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Парк считается одним из центров гребного спорта. Общественное пространство находится на берегу Москвы-реки, поэтому там обустроили павильон для водного вида спорта. Он стал тренировочной базой Федерации гребного спорта.

В парке 850-летия Москвы также работают два футбольных поля и два теннисных корта. Там обустроены зоны для пляжного волейбола, баскетбола и воркаута.

Читайте также: Парк «Зарядье» перешел на зимний режим работы