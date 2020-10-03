Российский боксер Ковалев получил в США условный срок за нападение на женщину

Фото: instagram.com/sergeykrusherkovalev/

Российский боксер Сергей Ковалев был приговорен к тюремному сроку в США по делу о нападении на гражданку Америки Джейми Фронтц. Об этом в субботу, 3 октября, сообщили в TMZ.

Уточняется, что спортсмен получил три года тюрьмы условно. Ковалев признал свою вину за участие в драке, а также за то, что оскорбил девушку. Также спортсмен должен будет пройти курс управления гневом и отдать 220 долларов в качестве компенсации суду. Гражданский иск Джейми Фронтц против боксера еще в силе.

В феврале 2019 года девушка обвинила Ковалева в нападении и подала на него в суд. Спортсмен согласился выплатить ей 650 тысяч долларов. В январе 2020 года Фронтц заявила, что получила только 250 тысяч долларов.

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