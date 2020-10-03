Петра Порошенко госпитализировали с коронавирусной пневмонией

Фото: twitter.com/poroshenko

Заболевшего новым типом коронавирусной инфекции бывшего президента Украины Петра Порошенко госпитализировали. Об этом сообщила жена экс-главы государства Марина Порошенко в субботу, 3 октября.

— Петр Алексеевич госпитализирован в одну из киевских больниц, которая лечит больных коронавирусом, — пояснила супруга политика в видеообращении, опубликованном на официальной странице партии «Европейская солидарность» в соцсети Facebook.

По ее словам, у ее мужа выявили двустороннее воспаление легких. При этом жена политика отметила, что Порошенко «обладает сильной волей и демонстрирует ее в борьбе с болезнью». Кроме того, она сообщила, что коронавирусом также заболела их дочь.

О заражении Петра Порошенко коронавирусом стало известно 29 сентября. Отмечалось, что экс-глава страны лечился дома, несмотря на то, что обычно привык переносить все болезни «на ногах».

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