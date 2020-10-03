Экстрасенс Мехди Вафа объяснил, почему важно смотреть человеку в глаза

Фото: instagram.com/mehdiebrahimivafa

Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа рассказал, почему важно смотреть прямо в глаза собеседнику. Соответствующий пост он опубликовал в своем Instargram-аккаунте.

Эксперт отметил, что есть некоторый подтекст у такой формы общения. Отводящий глаза собеседник, по его словам, таким образом пытается защититься, испытывает комплексы или подвержен страху. Возможно, это даже целенаправленная манипуляция с помощью показного безразличия.

Мехди Вафа рассказал, что необходимо подумать, стоит ли выяснять причину при подобном поведении собеседника.

— Если человек — «проходящий поезд» мимо перрона вашей жизни, то правильнее будет отпустить его и забыть. Если же человек вам дорог в силу разного рода причин, обязательно уделите время данному явлению. Вы многое сможете понять для себя , а главное, о человеке, сидящем перед вами. Порой, такие выяснения уберегают от большого количества ошибок! — рассказал экстрасенс.

Он также отметил, что по-настоящему искренний человек всегда смотрит в глаза.

Ранее экстрасенс Мехди Вафа объяснил важность человеческой любви. Он отметил, что люди часто живут на автомате и не замечают, как становятся эгоистами. Эксперт также добавил, что они перестают выбирать то, что любят, не ставят чувства на первое место.

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