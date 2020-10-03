Ереван сообщил о потерях Баку в ходе боевых действий

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Представитель Министерства обороны Армении Арцун Ованнисян заявил, что с начала боев в Карабахе Азербайджан потерял 113 беспилотников и 250 единиц бронетехники. Об этом он сообщил во время брифинга в субботу, 3 октября.

Кроме того, по его словам, в ходе столкновений погибли около 440–450 азербайджанских военных. Также Ованнисян уточнил, что Баку за сутки потерял 10 беспилотников, три самолета, три РСЗО «Смерч» и один вертолет, передает РИА Новости.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. Сообщается о жертвах среди мирного населения, их число уточняется. В Армении также заявили о гибели 16 военных. В Нагорном Карабахе объявили о десятках погибших военных.

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