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В WWF предложили наблюдать за ситуацией на Камчатке из космоса
Фото: pixabay.com

В WWF предложили наблюдать за ситуацией на Камчатке из космоса

Оксана Васильева

Экология

Специалисты Всемирного фонда дикой природы (WWF) предложили проводить мониторинг ситуации с загрязнением вод акватории Халактырского пляжа в Камчатском крае из космоса, сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу фонда.

По словам руководителя программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексея Книжникова, на данный момент у специалистов есть несколько версий о том, что стало источником загрязнения, но выбрать одну из них пока невозможно из-за недостаточного количества доказательств.

Сейчас сотрудники фонда занимаются анализом данных, связанных с этим происшествием, чтобы ликвидировать загрязнение как можно быстрее и эффективнее.

Как пишут «Невские новости», в Минприроды сообщили о том, что специалисты уже взяли пробы воды, результаты экспертизы будут получены 5 октября.

Ранее портал «Экономика сегодня» писал, что ситуацию уже взяли на контроль в комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды.

Несколько дней назад местные серферы сообщили о том, что цвет воды в океане на Халактырском пляже изменился, а также отметили раздражение на коже. Как пишет «Царьград», на берег было выброшено огромное количество мертвых морских обитателей — по характеру инцидента можно предположить, что главной причиной этого является химическое загрязнение воды. Специалисты уже выяснили, что в воде превышено содержание нефтепродуктов в 3,6 раза, фенола — в 2,5 раза.

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