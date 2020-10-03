СК Белоруссии проверит причины гибели мужчины в минском изоляторе

Фото: sk.gov.by / СК Республики Беларусь

Следственный комитет Белоруссии разбирается в обстоятельствах гибели мужчины в изоляторе временного содержания (ИВС) в Минске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в субботу, 3 октября.

По информации следствия, 29 сентября в больницу поступил 41-летний минчанин с телесными повреждениями. Спустя несколько дней он скончался. Уточняется, что мужчину задержали за административное правонарушение — мелкое хулиганство.

Как пояснили в СК, по предварительным данным, мужчина, находясь в изоляторе, упал со второго яруса кровати и получил телесные повреждения. Для установления точной причины смерти была назначена судебно-медицинская экспертиза, также допрашиваются очевидцы, передает РИА Новости.

Читайте также: Минчанки не стали проводить традиционный марш оппозиции в центре города