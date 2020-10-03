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Ученые изучили влияние медитации на краткосрочную память
Фото: pexels.com / Chokniti Khongchum

Ученые изучили влияние медитации на краткосрочную память

Оксана Васильева

Здоровье

Ученые проверили возможности кратковременной памяти с помощью эксперимента. Как пишет портал «Невские новости», добровольцев разделили на три группы: первая в ходе исследования слушала восьмиминутный отрывок из романа «Хоббит» Толкиена. Вторая группа занималась медитацией, а третья — обычными делами. После этого каждому участнику эксперимента нужно было пройти тест на быстрое распознавание лиц. Лучший результат показали те участники, которые перед тестом занимались медитацией.

Автор исследования Роберт Крамер сообщил, что механизмы медитации еще недостаточно изучены, поэтому нельзя однозначно оценить, как именно медитация способствует улучшению краткосрочной памяти, но будущие исследования позволят дополнительно изучить это явление.

Ранее «Царьград» писал о том, что российские ученые продолжают изучать механизмы формирования депрессии. Пока эксперимент был поставлен на мышах — ученые заметили, что на 10-й день нахождения в стрессе у мышей формировалась хроническая тревожность, которая на 15-й день сменялась на депрессию. Понимание механизма появления депрессии позволит в дальнейшем предотвращать ее у пациентов.

Депрессию и повышенную тревожность активно изучают во всем мире. Так, недавно RNS писал, что, по данным специалистов из больницы Святого Джеймса в Дублине, спустя 10 недель после выздоровления больше половины тех, кто переболел коронавирусом, пожаловались на хроническую усталость.

Чаще других на усталость жаловались женщины и те пациенты, у которых ранее были диагностированы депрессия или тревожное расстройство.

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