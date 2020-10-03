Более 40 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Россия, Московская область, городской округ Домодедово, аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова Карта всех событий

Более 40 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали два рейса и тринадцать отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны четыре рейса и шесть отменены. А в аэропорту Внуково задержаны пять рейсов и одиннадцать рейсов отменили.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

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