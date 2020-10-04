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Онколог перечислил простые способы предотвратить рак
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Онколог перечислил простые способы предотвратить рак

Юлия Курганова

Здоровье

Хирург-онколог Михаил Мяснянкин рассказал, что стресс провоцирует образование раковых опухолей, и назвал простые способы избавиться от него. Он подчеркнул, что хронический стресс приводит к угнетению иммунной системы.

— Это очень важно понимать в том контексте, что из-за плохого иммунитета могут появляться злокачественные новообразования. Ни в коем случае нельзя использовать такие антистрессы, как курение, алкоголь, переедание, — отметил врач.

В качестве способов значительно уменьшить риск развития смертельно опасной болезни онколог порекомендовал правильно питаться, регулярно заниматься спортом и настраиваться на положительный лад.

Кроме того, Мяснянкин посоветовал обзавестись интересными увлечениями, передает Пятый канал.

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