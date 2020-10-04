Модной дом в Италии представил платье для мужчин

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Один из итальянских модных домов в рамках новой осенне-зимней коллекции 2020 года создал сатиновое платье для мужчин.

Оранжевое платье в белую клетку клетку модельеры также украсили белым воротничком и атласным бантиком на поясе. Стоимость такого наряда составляет 171 тысячу рублей.

В модном доме подчеркнули, что разработали мужское платье, чтобы бороться с «токсичными стереотипами, формирующими мужскую гендерную идентичность».

Согласно задумке дизайнеров, платье можно носить поверх джинсов. Оно сделано из легкой струящейся ткани, демонстрируя идею текучести. Также есть вариант расцветки с цветочным принтом, сообщает издание Daily Mail.

Фото: gucci.com/

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