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Специалисты объяснили появление в подмосковных лесах «кровавых грибов»
Фото: pixabay.com

Специалисты объяснили появление в подмосковных лесах «кровавых грибов»

Юлия Курганова

Общество

Любители «тихой охоты» в Московской области этой осенью обнаружили необычные грибы, которые как будто испускают «слезы» кроваво красного цвета. В региональном комитете лесного хозяйства объяснили, что подобное явление не удивительно и случается с простыми трутовиками. На этих грибах красные капли могут появляться из-за резкой смены погоды от засушливой к влажной. Об этом сообщает ведомство на странице в соцсети Instagram.

Суть процесса, который носит название гуттанация, заключается в следующем. Трутовики в засушливые периоды запасают некоторое количество влаги, которое позже, при начале дождей, удаляется из-за отсутствия необходимости в ней. Цвет жидкости при выделении из гриба определяется пигментом внутри него.

Читайте также: Какие грибы можно собирать в последние недели «тихой охоты»

Подмосковьегрибыкомментарии экспертов
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