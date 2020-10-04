Более миллиона многолетних растений высадили в Москве к осени

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Парки, скверы и улицы Москвы к осени украсили более миллиона многолетних растений. В столице в этом году высадили астильбы, астры, лилейники, ирисы, пионы и другие цветы.

По словам заместителя руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Наталии Кораблиной, в 2020 году на улицах города было высажено в два раза больше многолетних цветов, чем в прошлом году. Около 1,2 миллиона растений высадили специалисты в городе к осени.

— Работы проводились с июля до середины сентября. Городские цветники украсили астильбы, астры, лилейники, ирисы, пионы, флоксы, дельфиниум, хоста, шалфей — в общей сложности более 160 видов растений, — сказала Наталия Кораблина.

Многолетние растения способны жить на протяжении нескольких сезонов, но цветут они меньше по сравнению с однолетними цветами. Поэтому для создания ярких композиций специалисты подсаживают многолетние культуры к однолетним, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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