Дрю Бэрримор призналась, что начала употреблять наркотики в 12 лет

Фото: instagram.com/drewbarrymore

Голливудская актриса Дрю Бэрримор призналась, что начала употреблять запрещенные наркотические вещества, еще когда была подростком. Об этом сообщило издание The Sun.

Актриса рассказала о трудностях своего детства перед запуском ее собственного ток-шоу.

— Я никогда не забуду, насколько мне повезло. Находясь в черном списке с 12 лет, я ценю каждую свою работу, — сказал актриса.

Дрю Бэрримор начала сниматься в возрасте одиннадцати месяцев. Она стала главной героиней ролика про корм для собак. В кино актриса дебютировала в пятилетнем возрасте. Всего на ее счету более 200 кинопроектов.

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