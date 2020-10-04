Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Дрю Бэрримор призналась, что начала употреблять наркотики в 12 лет
Фото: instagram.com/drewbarrymore

Дрю Бэрримор призналась, что начала употреблять наркотики в 12 лет

Виктория Родимкина

Звезды

Голливудская актриса Дрю Бэрримор призналась, что начала употреблять запрещенные наркотические вещества, еще когда была подростком. Об этом сообщило издание The Sun.

Актриса рассказала о трудностях своего детства перед запуском ее собственного ток-шоу.

— Я никогда не забуду, насколько мне повезло. Находясь в черном списке с 12 лет, я ценю каждую свою работу, — сказал актриса.

Дрю Бэрримор начала сниматься в возрасте одиннадцати месяцев. Она стала главной героиней ролика про корм для собак. В кино актриса дебютировала в пятилетнем возрасте. Всего на ее счету более 200 кинопроектов.

Читайте также: Режиссер «Обители зла» рассказал о фильме, действие которого будет происходить в РФ

актрисаГолливуднаркотик
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Карантин и экономика: три главные проблемы

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кто развяжет карабахский узел

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто знак: я о тебе помню

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Крым точно наш, приедете — поймете почему

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Большие планы маленькой сети

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Игры в толерантность

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Не бросайте «Взгляд» назад

Все мнения
О проекте