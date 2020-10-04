Основатель модного дома Kenzo скончался от последствий коронавируса

Фото: youtube.com / Avon Россия

Ушел из жизни основатель модного дома Kenzo, японский дизайнер Кендзо Такада. Об этом в воскресенье, 4 октября, сообщает издание Le Monde со ссылкой на официального представителя модельера.

Как уточняется, причиной смерти стали последствия коронавирусной инфекции. Такаде был 81 год.

— Кендзо Такада скончался в воскресенье, 4 октября 2020 года, в американской клинике в Нейи-сюр-Сен (коммуна во Франции) из-за последствий COVID-19, — говорится в публикации.

Кендзо Такада родился в 1939 году, в 1958 начал обучение в токийском колледже моды Бунка. В 1965 году он переехал в Париж, где через несколько лет открыл свой первый бутик женской одежды. Показ вызвал популярность среди публики, а снимок модели с выставки Такады взял для обложки один из крупнейших журналов моды ELLE.

После этого модельер демонстрировал свою коллекцию в США и в Японии, с 1983 года начал заниматься созданием вещей для мужчин. В конце 1980-х у Такады появилась собственная марка парфюма.

В настоящее время торговая марка Кenzo принадлежит французскому концерну LVMH, который также владеет марками Louis Vuitton, Christian Dior, Guerlain, Givenchy и другими.