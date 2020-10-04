Инфекционист предупредил о новых неожиданностях коронавируса

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Коронавирусная инфекция может таить ряд неожиданностей для пациентов. Об этом предупредил врач-инфекционист Валерий Безносенко в воскресенье, 4 октября.

По его словам, из-за сложностей в определении механизмов воспалительного синдрома, потенциально связанного с COVID-19, врачи сталкиваются с проблемами определения людей, подверженных заболеванию.

— Сложно говорить обо всех механизмах развития этого синдрома, но происходит сбой в иммунной системе, когда она начинает атаковать собственные клетки организма, — отметил Безносенко.

Специалист добавил, что даже если человек переболел коронавирусом, делать выводы о принадлежности к группе риска нельзя. У ряда зараженных заболевание может протекать с осложнениями, тогда как некоторые переносят его спокойно. В связи с этим ученым предстоит продолжить тщательное изучение инфекции, чтобы в дальнейшем оказывать пациентам необходимую помощь, сообщает РБК.

Ранее группа американских ученых обнаружила у взрослых пациентов с подтвержденным результатом анализа на COVID-19 острый воспалительный синдром. Ранее его находили у детей и связывали с коронавирусной инфекцией.

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