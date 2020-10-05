Эксперт рассказала, как выбрать спутника жизни по очертаниям губ

кадр из фильма «Плакса» / Imagine Entertainment, 1990

Специалист по физиогномике (методика определения типа личности и характера человека по его внешности) Елена Мифф предложила способ определения характера мужчины и его поведения в романтических отношениях по очертаниям и форме губ.

По словам Мифф, маленький рот выдает неуверенных в себе мужчин, замкнутых в себе, которым требуется руководство. Такой человек не может за себя постоять, поэтому его спутнице придется делать это за своего мужчину.

Верхняя губа тоньше нижней зачастую у мужчин харизматичных, одаренных лидерскими качествами и самореализовавшихся, отмечает эксперт.

Мужчина с четкими губами правильной формы будет несколько зависеть от женщины, но сможет реализовываться, а также не будет проявлять деспотичный характер, указала Мифф.

Мужчины с полными губами обладают врожденной сексуальной энергетикой, обычно это романтики и визуалисты, которые боготворят женщину. При этом длинные и тонкие губы выдают склонность к ораторству, в том числе дома, а также неготовность к компромиссам, считает специалист.

У мужчин с асимметричными губами могут быть комплексы и непростой характер. Если же у вашего избранника верхняя губа полнее нижней, это говорит о полной нетерпимости к компромиссам и готовности к провоцированию конфликтов, цитирует Мифф «Пятый канал».

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