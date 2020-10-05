Свыше двух гектаров дикой конопли уничтожили в Подмосковье

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Сотрудники правоохранительных органов Московской области ликвидировали дикорастущую коноплю на участке площадью свыше двух гектаров.

Как уточняет пресс-служба регионального главка Министерства внутренних дел, в ходе оперативно-профилактического мероприятие «Мак», направленного на ликвидацию незаконных посевов наркосодержащих растений, оперативники нашли посадки конопли недалеко от поселка Белоомут.

Исследование показало, что образцы растений содержат тетрагидроканнабинол и являются наркотическим средством — марихуаной.

Полицейские скосили и сожгли растения общей массой более тонны, сообщает «МВД Медиа».

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