Свыше двух гектаров дикой конопли уничтожили в Подмосковье
Сотрудники правоохранительных органов Московской области ликвидировали дикорастущую коноплю на участке площадью свыше двух гектаров.
Как уточняет пресс-служба регионального главка Министерства внутренних дел, в ходе оперативно-профилактического мероприятие «Мак», направленного на ликвидацию незаконных посевов наркосодержащих растений, оперативники нашли посадки конопли недалеко от поселка Белоомут.
Исследование показало, что образцы растений содержат тетрагидроканнабинол и являются наркотическим средством — марихуаной.
Полицейские скосили и сожгли растения общей массой более тонны, сообщает «МВД Медиа».
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