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Исследование показало отношение работодателей к курящим сотрудникам
Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Исследование показало отношение работодателей к курящим сотрудникам

Татьяна Плотникова

Общество

Каждый пятый работодатель, 21 процент, предпочитает приглашать на вакантные должности некурящих людей. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob.

По сравнению с 2011 годом показатель снизился — тогда некурящих сотрудников выбирала четверть респондентов.

Авторы исследования объясняют это потребностью компаний в кадрах, в связи с чем несколько сократилось неприятие курильщиков. Это справедливо для организаций как с курящим, так и с некурящим начальством.

При этом 35 процентов респондентов утверждают, что обращают внимание на то, курит ли претендент, но это не становится преимуществом или помехой при приеме на работу. 44 процента игнорируют наличие или отсутствие данной вредной привычки.

Тех, кто не курит, чаще берут на должности административного персонала, менеджеров по продажам и работе с клиентам, продавцов, личных водителей, бухгалтеров, рекрутеров, а также на позиции в медицине и образовании, сообщает ТАСС.

*Минздрав предупреждает: курение вредит вашему здоровью!

Ранее стало известно, что новые ограничения для курильщиков введут с 2021 года.

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Борьба с курениемопросработодатели
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