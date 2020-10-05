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Американского актера Томаса Джефферсона Берда застрелили
Фото: instagram.com/officialspikelee

Американского актера Томаса Джефферсона Берда застрелили

Виктория Родимкина

В мире

Американского актера Томаса Джефферсона Берда застрелили в собственном доме в США. Об этом сообщает Variety со ссылкой на управление полиции Атланты.

Семидесятилетний актер скончался от нескольких пулевых ранений.

Его тело нашли сотрудники полиции, прибыв на вызов. Правоохранители считают, что Берду несколько раз выстрелили в спину.

На данный момент ведется расследование, устанавливаются обстоятельства трагедии.

Томас Джефферсон Берд снялся более чем в 30 лентах. Наиболее известные «Рэй», «Его игра», «Вызов», «Закон и порядок».

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