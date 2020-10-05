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Патрушев назвал регионы с наибольшим числом преступлений по нацпроектам
Фото: scrf.gov.ru / Совет безопасности РФ

Патрушев назвал регионы с наибольшим числом преступлений по нацпроектам

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев рассказал, какие регионы России лидируют по числу преступлений при выполнении национальных проектов.

По его словам, в этом списке значатся Республика Хакасия, Кемеровская и Томская области.

Николай Патрушев выступил в Новосибирске в рамках обсуждения актуальных вопросов национальной безопасности в регионах Сибирского федерального округа. Одной из главных тем совещания стали меры по борьбе с преступлениями при выполнении нацпроектов.

Секретарь Совета безопасности заявил, что в регионах Сибирского федерального округа было выявлено 29 таких преступлений, шесть из них были связаны с коррупцией, сообщает РИА Новости.

— Наибольшее число преступлений совершено в Республике Хакасия, Кемеровской и Томской областях, — сказал Патрушев.

Национальные проекты — федеральная программа, которая рассчитана на 2019-2024 годы. Работы ведутся по направлениям «Человеческий капитал», «Комфортная среда», «Экономический рост».

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