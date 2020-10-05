«Слабоватый интеллект, примитивность»: психолог высказалась об интервью Омарова

Фото: youtube.com/Super

Психолог Вероника Степанова отреагировала на интервью мужа Ксении Бородиной Курбана Омарова. По ее словам, бизнесмена было не узнать.

— Когда я его увидела, у меня был шок: я не могла понять, неужели это он?! Так жестоко его фотошопят. Безобразно и до неузнаваемости. Он очень эффектный мужик, и очень часто мы видим мужественность, которая часто коррелирует с дебильностью. Слабоватый какой-то интеллект, примитивность, — заявила психолог.

По ее словам, очень редко можно встретить брутального и одновременно интеллектуального мужчину.

— Видим несовпадение внешности, видим, что Курбан находится в нетрезвом состоянии. Это бросалось в глаза. Это типичная пара зависимого и созависимой Ксении Бородиной. Он бедовый мужик. Он считает себя бизнесменом, но он не бизнесмен — он классический мажор, — считает Степанова.

Психолог предположила, что Ксению Бородину может раздражать его прямолинейность. Но в целом он вызывает симпатию у женщин. Степанова уточнила, что зависимость оставила отпечаток на лице Омарова: он выглядит помятым, «с затертой мордочкой». Но это его не портит, поскольку он мужчина.

Видео опубликовано на YouTube.

Ранее Омаров в интервью сообщил, что все время огорчает жену.

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