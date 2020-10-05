«Хочу такого мужа»: Гузеева предложила себя в качестве жены участнику шоу

Фото: youtube.com / Красный квадрат

Телеведущая Лариса Гузеева в шутку предложила участнику программы «На дачу!» стать его второй женой. Выпуск шоу опубликован в YouTube.

В новом выпуске программы Гузеева посетила загородный дом семьи Бадаевых. Мужчин обрадовался приезду телеведущей и начал оказывать ей знаки внимания. В какой-то момент Гузеева оценила хозяйственность Андрея Бадаева и начала размышлять на тему многоженства.

— Тоже хочу такого мужа, как вы. Ваша жена, как говорится, пожила и хватит. Или возьмите меня еще одной, — в шутку заявила она.

Несмотря на то, что Гузеева иронизировала, жена героя передачи возмутилась поведением телеведущей, но конфликта все-таки удалось избежать. Во время совместной готовки Гузеева свела разговор на тему многолетнего счастливого брака хозяев дома. В результате неловкая ситуация была забыта.

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