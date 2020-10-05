Названы главные ошибки женщин в отношениях с мужчинами

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Креативный редактор блога «Будь мужиком» Владимир Баранов рассказал, какие ошибки совершают женщины в отношениях с мужчинами. Он объяснил, что девушкам нужно придерживаться определенной линии поведения.

Баранов сообщил, что желание «капать на мозги» своему возлюбленному ни к чему хорошему не приведет.

— Самое главное, что может сделать женщина, — это не пилить, — цитирует эксперта Пятый канал.

По словам Баранова, такой метод не работает уже много лет. Лучше будет просто забыть про постоянное высказывание претензий своему партнеру.

Он добавил, что женщины часто допускают одну и ту же ошибку. Вместо возложения ответственности за совместное проживание на мужчину они просто принимают ее на себя. В итоге это может свести на нет его желание работать на благо семьи. Также замужним женщинам не стоит спорить с супругом на три темы: где жить, за кого голосовать и в какого Бога верить.

Кроме того, девушке не стоит забывать, что у пары должна быть не только ментальная, но и физическая совместимость. Баранов отметил, что иногда мужчины просят себя пожалеть. Девушкам не стоит реагировать на подобное проявление слабости и «слушать их нытье».

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