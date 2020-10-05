Стали известны детали разговора Путина и Клинтона после гибели «Курска»

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В США рассекретили переговоры президента России Владимира Путина и президента США Билла Клинтона, которые произошли менее чем через месяц после гибели подводной лодки «Курск». Данные опубликовали на сайте цифровой библиотеки Билла Клинтона, сообщает РБК.

Беседа лидеров двух стран состоялась 6 сентября 2000 года в Нью-Йорке. Американский президент выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с гибелью моряков. Президент России в свою очередь заявил, что опасается повторения трагедии.

— Сожалею обо всем, через что вам пришлось пройти из-за гибели «Курска». Когда происходит что-то такое, люди по всему миру представляют себя на месте жертв и их близких, но я представлял себя и на вашем месте, — сказал Билл Клинтон.

Он сравнил гибель «Курска» с трагедией в Оклахома-Сити в 1995 году, когда в результате теракта погибли 168 человек.

Владимир Путин ответил, что у него не было хорошего выбора в этой ситуации.

— Я оказался в ловушке между плохими и худшими вариантами, — сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что необходимо отдавать приоритет реальному спасению людей. Владимир Путин добавил, что ценит поддержку, которую оказал ему американский президент.

Согласно данным, российский президент уточнил, что во время катастрофы все руководство страны чувствовало себя бессильным.

К настоящему моменту никаких подтверждений о подлинности деталей данного разговора со стороны Кремля не поступало.

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