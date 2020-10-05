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Лавров заявил, что медики Charite не нашли в анализах Навального боевых ядов
Фото: facebook.com/MIDRussia

Лавров заявил, что медики Charite не нашли в анализах Навального боевых ядов

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Врачи немецкой клиники Charite не нашли в анализах блогера Алексея Навального никаких боевых ядов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с представителями Ассоциации европейского бизнеса в России (АЕБ).

По словам министра, омские врачи предоставили немецким медикам все результаты своей работы. Те, в свою очередь, расписались в получении этих сведений. Супруга Навального также подписала документ, в котором взяла на себя ответственность за последствия транспортировки мужа в Германию.

Сергей Лавров подчеркнул, что омские врачи не нашли следов боевых отравляющих веществ в анализах Навального, передает РИА Новости.

— Но, обращаю ваше внимание, что и в клинике Charite не обнаружили никаких отравляющих веществ в его анализах, а сделали это уже в клинике бундесвера. И вот до сих пор не знаем: французы и шведы — сами они брали эти анализы или просто немцы им эти анализы передали, — сказал министр.

В августе 2020 года Алексей Навальный впал в кому после того, как почувствовал себя плохо в самолете Томск — Москва. Лайнер зашел на экстренную посадку в Омске, чтобы блогера оперативно доставили в больницу для оказания помощи. Позже Навального доставили на лечение в Германию.

Российский МИД выступил за тщательное и объективное расследование инцидента. Глава министерства Сергей Лавров указал на недопустимость голословных обвинений и отметил подозрительную поспешность западных стран с версией об умышленном отравлении блогера. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в полном взаимодействии с Германией по данной ситуации.

В сентябре, по сведениям немецких врачей, Навальному стало лучше: он вышел из комы, его отключили от аппарата ИВЛ. Позднее его выписали из больницы.

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