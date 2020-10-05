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Приговор вынесли фигуранту дела о многомиллионном хищении бюджетных средств
Фото: depositphotos.com

Приговор вынесли фигуранту дела о многомиллионном хищении бюджетных средств

Юлия Захарова

Общество

Приговор вынесли члену организованной группы, который похитил из столичного бюджета более 660 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

По данным правоохранителей, злоумышленник, который был сотрудником, а после — генеральным директором ООО «Интеллектуальные трафик-системы» вместе с сообщниками поставил оборудование, которое не соответствовало требованиям технической документации.

— Кроме того, члены группы изготовили фиктивные документы для хищения бюджетных средств, выделенных на работы в 2013 году по обустройству интеллектуальной системы мониторинга парковочных мест. Участники группы похитили из бюджета города более 660 миллионов рублей, после чего легализовали их, — отметили в СК.

Уточняется, что деньги предназначались для работ по обустройству интеллектуальной системы, которая должна была контролировать парковочные места на городских улицах.

Мужчина признал свою вину и сотрудничал со следствием, он будет отбывать наказание в колонии общего режима в течение четырех лет.

Также приговор вынесли организатору хищения средств. Дела в отношении еще пяти соучастников преступления рассматриваются в суде, один фигурант объявлен в международный розыск, говорится на официальном сайте СК.

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