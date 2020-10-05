Меры господдержки МСП распространят в России на самозанятых

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Правительство РФ приняло решение распространить на самозанятых граждан все меры государственной поддержки, которые сейчас предусмотрены для малого и среднего бизнеса в рамках соответствующей госпрограммы. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время оперативного совещания с вице-премьерами в понедельник, 5 октября.

Он отметил, что постановление уже подписано, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что россияне в возрасте до 18 лет, которые впервые зарегистрируются в качестве самозанятых с 1 января 2021 года, получат дополнительный налоговый вычет.

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