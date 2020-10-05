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Герой Советского Союза и ветеран ВОВ Александр Семенов скончался на 99-м году жизни
Фото: lenobl.ru / Правительство Ленинградской области

Герой Советского Союза и ветеран ВОВ Александр Семенов скончался на 99-м году жизни

Юлия Ямпольская

Происшествия

Герой Советского Союза и ветеран Великой Отечественной войны Александр Семенов скончался на 99-м году жизни. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщили в пресс-службе губернатора региона Александра Дрозденко.

Глава региона лично выразил соболезнования. Он добавил, что глубоко опечален известием о смерти Александра Семенова.

— Герой Советского Союза, прошедший всю войну, совершивший подвиг в бою с врагом, — Александр Иванович и всей своей жизнью показывал пример беззаветной любви к Родине: он служил ей — и оставаясь после Великой Отечественной в Советской армии, и работая в ДОСААФ, и на заслуженном отдыхе, продолжая активную общественную деятельность, — цитирует Дрозденко портал «Новости Ленинградской области».

СПРАВКА «ВМ»

Александр Иванович Семенов был последним проживавшим в Ленинградской области ветераном Великой Отечественной войны из числа удостоенных звания Героя СССР с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1941 году его призвали на фронт, а осенью 1944 года он совершил подвиг в Карпатах, уничтожив орудия и живую силу нацистов. Получив ранения, все равно остался на поле боя.

ветеран ВОВсмертьЛенинградская область
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