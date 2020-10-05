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Потребление электричества в сфере бизнеса сократилось на семь процентов
Фото: A2

Потребление электричества в сфере бизнеса сократилось на семь процентов

Захар Чайченко

Город

В период ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, в Москве значительно сократилось потребление электроэнергии бизнесом, в отличие от жилого сектора, где это потребление значительно увеличилось, сообщил Интерфаксу глава департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Прутов.

Также он уточнил, что потребление электричества бизнесом в Москве упало на 7,2 процента, населением — возросло на 1,8 процента.

В заключение Кирилл Прутов отметил, что во время самоизоляции многие москвичи проживали на территории Московской области, поэтому там восстановление торговли происходило более высокими темпами.

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