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«Санкции бьют по обеим сторонам»: эксперт оценил ответ России на возможные ограничения ЕС
Фото: ТАСС / Алексей Витвицкий

«Санкции бьют по обеим сторонам»: эксперт оценил ответ России на возможные ограничения ЕС

Руслан Давлетшин

Политика

Россия не оставит без ответа вероятные ограничения доступа своих товаров на рынок Евросоюза, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса в России, пишет ТАСС. Однако в санкциях и констрсанкциях, есть свои риски, уверен политолог, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

По его словам, Россия не так много товаров поставляет в Европу, кроме сырья. Но с другой стороны, если наша страна вдруг прекратит поставки титана, то европейская авиакосмическая промышленность просто не выживет. Срыв поставок нефти и газа вообще ударит по обеим сторонам. А вот с промышленными товарами проблемы будут как раз больше у нас.

— Насчет промышленных товаров сложнее, потому что конкуренция на этом рынке настолько высока, что обратно можно и не попасть потом. Поэтому тут в группе риска для ЕС металлы, скорее всего продовольствие и боюсь, что больше ничего. Если мы приостановим поставки газа и нефти, то скандал будет такой, что нам же будет и хуже, — заявил в беседе с журналистом «Вечерней Москвы» Дмитрий Журавлев.

Он отметил, что США думают за счет санкций выиграть нефтяную гонку, потому что для них принципиально важно поставлять нефть и газ в Европу, а не давать это делать нам. Но если Трамп проиграет выборы, это уже не будет иметь значения, потому как «разыгрывать» такую карту важно именно для его политической стратегии.

В целом же, констатировал эксперт, ограничения бьют по обеим сторонам. Ибо поднимают цены, уменьшают объемы продаж и сокращают число рабочих мест.

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