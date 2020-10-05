«Санкции бьют по обеим сторонам»: эксперт оценил ответ России на возможные ограничения ЕС

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Россия не оставит без ответа вероятные ограничения доступа своих товаров на рынок Евросоюза, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса в России, пишет ТАСС. Однако в санкциях и констрсанкциях, есть свои риски, уверен политолог, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

По его словам, Россия не так много товаров поставляет в Европу, кроме сырья. Но с другой стороны, если наша страна вдруг прекратит поставки титана, то европейская авиакосмическая промышленность просто не выживет. Срыв поставок нефти и газа вообще ударит по обеим сторонам. А вот с промышленными товарами проблемы будут как раз больше у нас.

— Насчет промышленных товаров сложнее, потому что конкуренция на этом рынке настолько высока, что обратно можно и не попасть потом. Поэтому тут в группе риска для ЕС металлы, скорее всего продовольствие и боюсь, что больше ничего. Если мы приостановим поставки газа и нефти, то скандал будет такой, что нам же будет и хуже, — заявил в беседе с журналистом «Вечерней Москвы» Дмитрий Журавлев.

Он отметил, что США думают за счет санкций выиграть нефтяную гонку, потому что для них принципиально важно поставлять нефть и газ в Европу, а не давать это делать нам. Но если Трамп проиграет выборы, это уже не будет иметь значения, потому как «разыгрывать» такую карту важно именно для его политической стратегии.

В целом же, констатировал эксперт, ограничения бьют по обеим сторонам. Ибо поднимают цены, уменьшают объемы продаж и сокращают число рабочих мест.

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