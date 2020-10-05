Гинцбург уточнил данные по летальности коронавируса

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Летальность нового типа коронавирусной инфекции составляет около восьми процентов. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

По его словам, летальность COVID-19 можно измерять по-разному. Он отметил, что если оценивать ее по аналогии с вирусом гриппа, когда учитываются только те, кто обратился к врачу, то летальность как раз составляет примерно восемь процентов.

— Гораздо больше, чем у гриппа, получается, — подчеркнул Гинцбург в интервью программе «Познер» на Первом канале.

Ранее в Роспотребнадзоре уточнили, что средняя летальность сезонного гриппа обычно составляет менее 0,1 процента.

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