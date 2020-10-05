Масляное пятно на реке Яузе в районе Русаковской набережной ликвидировали

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Россия, Москва, Русаковская набережная Карта всех событий

Масляное пятно на поверхности реки Яузы возле Русаковской набережной ликвидировали. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщили в пресс-службе ГУП «Мосводосток».

— Пятно огорожено боновыми заграждениями. С целью недопущения его распространения дальше по течению реки специалистами ГУП «Мосводосток» проведена откачка пятна с водной поверхности, маслянистое пятно ликвидировано полностью, — отметили в сообщении предприятия.

Завершающим этапом действий специалистов стала обработка воды сорбирующим веществом, позволяющим удалить остатки загрязнений.

Причины и подробности возникновения пятна устанавливаются, в случае необходимости будут приняты соответствующие меры воздействия, передает агентство городских новостей «Москва».

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