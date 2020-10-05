СМИ: Мужчина прыгнул в воду с Бородинского моста
Россия, Москва, Бородинский мост Карта всех событий
Мужчина прыгнул в воду с Бородинского моста. Об этом сообщили в Telegram-канале «Москва 24».
На помощь мужчине пришли спасатели. Они вытащили его на берег. Мужчина находится в шоковом состоянии.
На кадрах видно, как мужчину несут на носилках. На месте происшествия находятся врачи скорой помощи. Выясняются все обстоятельства случившегося.
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