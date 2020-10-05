Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Более 170 нарушений на Москве-реке в черте города выявили с начала года
Фото: Максим Аносов, «Вечерняя Москва»

Более 170 нарушений на Москве-реке в черте города выявили с начала года

Юлия Захарова

Происшествия

​Более 170 нарушений на Москве-реке в черте города выявлено в 2020 году. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

В частности, сотрудники Ространснадзора и Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) зафиксировали превышение скорости, опасные маневры, незаконную швартовку, самовольное переоборудование судов и другие нарушения.

— Очень важно, чтобы пассажиры были в безопасности не только на дороге, но и на воде. Теперь в московской акватории работает система мониторинга речного транспорта, — отметил заместитель главы Дептранса Дмитрий Пронин.

По его словам, контроль безопасности на воде осуществляют более 110 камер, а также специалисты Ространснадзора, ГИМС и транспортной полиции.

Кроме того, в текущем году произошло несколько ДТП на воде, их участниками стали суда с пассажирами на борту. Также виновниками аварийных ситуаций становились пользователи лодок, гидроциклов и катеров.

Читайте также: Одинаковых случаев спасения на воде не бывает

катераМосква-рекагрубые нарушения
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Кто ж его положит, он же памятник!

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему Москва — не Париж, а гораздо лучше

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Подать заявку на субсидии успеют все

Иван Бирюков
Иван Бирюков

Успехи сыщиков — раскрытые дела

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Две стихии Эрнеста Хемингуэя

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Карантин и экономика: три главные проблемы

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кто развяжет карабахский узел

Все мнения
О проекте