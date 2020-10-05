Активисты Greenpeace сообщили о новом загрязнении на Камчатке

Фото: greenpeace.ru / Матвей Парамошин

Greenpeace сообщила о новых пятнах неизвестного происхождения в бухтах на расстоянии 20-50 километров к югу от Халактырского пляжа на Камчатке. Об этом в понедельник, 5 октября, рассказали в пресс-службе организации.

Уточняется, что одно из пятен распространяется в сторону Южно-Камчатского заказника — объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Вулканы Камчатки».

Глава климатического проекта Greenpeace в России Василий Яблоков отметил, что в одной из локации были найдены мертвые животные.

— Пятно, а правильнее даже сказать некий объем, потому что оно не только на поверхности, но еще и на глубине, движется вдоль побережья, — добавил Яблоков.

Ранее местные серферы рассказали о плохом самочувствии после купания на Халактырском пляже. Также СМИ сообщали о массовой гибели животных на Камчатке. Трупы морских обитателей выбросило на берег.

По данным минприроды региона, предварительно речь идет о загрязнении морской воды нефтепродуктами. Природоохранная прокуратура начала проверку. Образцы песка, морской воды и части животных были отправлены в Москву на экспертизу. Генпрокуратура сообщила, что проконтролирует проверочные мероприятия.

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