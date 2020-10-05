Сергей Собянин предложил присвоить Лановому и Антоновой звания почетных граждан Москвы

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Актеру Василию Лановому и искусствоведу Ирине Антоновой предложили присвоить звание «Почетный гражданин города Москвы». Проект постановления внес в Мосгордуму мэр столицы Сергей Собянин.

Документы опубликованы на официальном сайте Думы в понедельник, 5 октября.

— Присвоить звание «Почетный гражданин города Москвы» президенту Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина» Антоновой Ирине Александровне и артисту Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова» Лановому Василию Семеновичу, — говорится в публикациях.

Уточняется, что Антонова внесла выдающийся вклад в сохранение и популяризацию российского и московского культурного достояния, а Лановой — в развитие театра и кинематографа.

Кроме того, Антоновой и Лановому необходимо будет вручить знаки, грамоты и удостоверения почетного гражданина Москвы и внести их имена в Книгу почетных граждан города Москвы.

Представить проекты на заседании Мосгордумы Собянин поручил главе департамента культуры столицы Александру Кибовскому.

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