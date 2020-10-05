Премьер-министром Финляндии на один день станет 16-летняя девушка

Фото: twitter.com/FinGovernment

Шестнадцатилетняя Аава Мурто седьмого октября ровно на один день возглавит правительство Финляндии, сообщает официальный сайт финского правительства.

Действующий премьер-министр Санна Марин уступит свой пост всего на один день в честь Международного дня девочек.

Также Марин и Мурто собираются обсудить роль Финляндии на международной арене: что Финляндия может сделать, чтобы улучшить возможности для девочек по использованию и развитию технологий во всем мире, а также домогательства, с которыми сталкиваются девушки в интернете.

Финляндия должна использовать свой сильный национальный опыт в области цифровизации, а также в области новых технологий и инноваций в более широком смысле, в том числе в сфере равноправия, — сказала премьер-министр.

В Финляндии данное мероприятие, когда девушки занимают места различных руководителей, проходит в четвертый раз

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