Резидент технополиса «Москва» предложил уникальную методику для лабораторий

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Резидент особой экономической зоны «Технополис «Москва», «Концерн Гудвин (Гудвин Европа)», создал инновационную методику маркировки и идентификации лабораторных образцов.

Как рассказал глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, новая система маркировки даст возможность автоматизировать идентификацию образцов и ускорит работу лабораторий. Это уменьшит трудоемкость обработки и сократит количество повторных и дублирующих исследований.

В основе методики — применение кольцевого секторного штрих-кода, который наносится на верхнюю поверхность лабораторной пробирки. Метки расположены так, чтобы обеспечить видимость штрих-кодов для всех пробирок в штативе, благодаря чему можно быстро найти необходимый образец.

Специальное мобильное приложение позволяет сканировать штрих-коды и находить нужный образец. Для больших объемов разработаны автоматизированные комплексы.

Методика будет востребована не только в лабораториях, но и в поликлиниках, стационарах, на фармацевтических производствах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что резиденты технополиса «Москва» предложили заказчикам более 400 инновационных решений.

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